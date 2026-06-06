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Общество

В Якутии поиски трехлетнего ребенка привели спасателей к реке

В Якутии трехлетний ребенок ушел из дома и пропал
Служба спасения Якутии

В Якутии ищут пропавшего трехлетнего ребенка. Об этом сообщает служба спасения региона.

Ребенок находился в доме с одним из родителей в селе Арылах. В какой-то момент взрослый оставил несовершеннолетнего без присмотра, и он ушел.

Где сейчас находится ребенок, неизвестно. Следы ведут к реке Ботуобуйа.

«В данный момент все жители с. Арылах подняты на поиски ребенка. Используется одна моторная лодка», – сообщается в публикации.

Ситуацию контролирует Служба спасения.

До этого в Калининграде пропала семилетняя девочка с особенностями развития. Ребенок гулял во дворе со старшим братом. В какой-то момент школьник перестал за ней следить.

Он быстро обратился к матери, и вместе они стали искать родственницу самостоятельно, но эффекта это не возымело, поэтому они обратились в полицию.

В этот момент прохожие заметили растерянную девочку в нескольких кварталах от места, где она была с братом. В результате ее нашли полицейские и передали матери.

Ранее в Ростове школьник ушел гулять с собакой и пропал.

 
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