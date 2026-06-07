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Рособрнадзор ответил на жалобы школьников на задания ЕГЭ

Рособрнадзор ответил на жалобы на ошибки в заданиях ЕГЭ по русскому и литературе
Shutterstock

Рособрнадзор в Telegram-канале ответил на жалобы россиян о подозрении на некорректную формулировку заданий в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по литературе.

В частности, россияне остались недовольны формулировкой задания два в одном из контрольных измерительных материалов (КИМ) по данному предмету. В ведомстве сообщили, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) проведет детальный анализ, в том числе результатов выполнения этого задания учащимися.

Кроме того, школьники указали на опечатку в слове «позвала» в четвертом задании ЕГЭ по русскому языку. В Рособрнадзоре сочли, что эта ошибка не помешала успешному выполнению задания. Участники экзамена должны были соотнесли выделенное ударение с литературной нормой, и ударная буква в слове уже была указана, обратили внимание в ведомстве.

В Рособрнадзоре пообещали дополнительно проанализировать ответы выпускников в спорных заданиях и статистику выполнения на федеральном уровне. В случае подтверждения проблем будут приняты решения, защищающие права и интересы экзаменующихся.

До этого один из школьников Санкт-Петербурга заявил, что в 27 задании ЕГЭ по русскому языку произошла путаница: темы и опорные тексты якобы были перепутаны. Другие выпускники сообщили об опечатке в четвертом задании: в слове «позвала» было две буквы «а», прописная и строчная. В Рособрнадзоре на это ответили тем, что школьники «не разобрались».

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.

 
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