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Культура

Экс-солистка «Демо» судится с хейтерами, которые обвиняют ее в инцесте

Певица Саша Зверева подала иск о защите чести после обвинений в инцесте
sashazvereva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс‑солистка группы «Демо», известная по хиту «Солнышко», Саша Зверева подала судебный иск против авторов одного из Telegram‑каналов, которые регулярно подвергают ее травле. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сообщество «для души», созданное два года назад, насчитывает почти 300 подписчиков. SHOT отмечает, что его участники часто публикуют неудачные фото певицы, критикуют ее образ жизни и внешность, а также распространяют обвинения в инцесте. По версии хейтеров, артистка якобы ведет себя излишне тактильно со своими подрастающими сыновьями.

Певица подала иск о защите чести и достоинства, а третьим лицом в деле выступает платформа Telegram.

Зверева с семьей с 2015 года живет в США. Звезда замужем за американцем Дэном Уолбраном. У пары один общий ребенок Себастьян. У знаменитости также есть дочь Василиса и сын Макар от банкира Ильи Гусева и мальчик Лев от диджея Дмитрия Алмазова. Она ведет личный блог и проводит женские ретриты, посвященные практикам нетрадиционной медицины для мам.

Ранее сообщалось, что состояние бывшего продюсера Олега Газманова ухудшилось в СИЗО.

 
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