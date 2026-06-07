Россиянина могут депортировать с Бали за его поведение в отеле

На острове Бали власти округа Бадунг выступили с рекомендацией выслать из страны российского туриста за опасное поведение. Об этом сообщает NusaBali.

Мужчина с 9 по 23 мая нарушал покой гостей и персонала в отеле в районе Печату. Он совершал опасные действия, нарушая покой постояльцев и сотрудников. Каким именно образом он это делал, не уточняется.

Начальник оперативного отдела муниципальной полиции округа Бадунг Маде Астика Джаяего отметил, что неадекватное поведение связывают с возможной зависимостью от препаратов. В настоящее время бывший постоялец отеля проходит лечение в больнице, после чего иммиграционная служба примет окончательное решение о его высылке. Также поступали жалобы на неоплату еды и напитков россиянином. Позже он погасил долг.

До этого украинца выслали из Польши после кражи известного сома-гиганта из озера Балатон в варшавском Гоцлаве. Пограничная служба депортировала украинца в тот же день, когда суд вынес решение. Мужчину выслали через пропускной пункт в Дорогуске.

Ранее из Шотландии депортировали африканца, провозгласившего себя королем.