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Общество

Россиянина могут депортировать с Бали за его поведение в отеле

NusaBali: россиянину на Бали грозит депортация за скандальное поведение в отеле
I Love Drones/Shutterstock/FOTODOM

На острове Бали власти округа Бадунг выступили с рекомендацией выслать из страны российского туриста за опасное поведение. Об этом сообщает NusaBali.

Мужчина с 9 по 23 мая нарушал покой гостей и персонала в отеле в районе Печату. Он совершал опасные действия, нарушая покой постояльцев и сотрудников. Каким именно образом он это делал, не уточняется.

Начальник оперативного отдела муниципальной полиции округа Бадунг Маде Астика Джаяего отметил, что неадекватное поведение связывают с возможной зависимостью от препаратов. В настоящее время бывший постоялец отеля проходит лечение в больнице, после чего иммиграционная служба примет окончательное решение о его высылке. Также поступали жалобы на неоплату еды и напитков россиянином. Позже он погасил долг.

До этого украинца выслали из Польши после кражи известного сома-гиганта из озера Балатон в варшавском Гоцлаве. Пограничная служба депортировала украинца в тот же день, когда суд вынес решение. Мужчину выслали через пропускной пункт в Дорогуске.

Ранее из Шотландии депортировали африканца, провозгласившего себя королем.

 
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