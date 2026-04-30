Из Шотландии депортировали африканца, провозгласившего себя королем

Scottish Sun: основателя королевства в шотландском лесу выслали в Африку
Dirk Bleyer/Global Look Press

Власти Великобритании депортировали из страны 36-летнего африканца, основавшего в шотландском лесу собственное «королевство». Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

Гражданин Ганы Кофи Оффе в течение полугода жил с женой из Зимбабве и американской служанкой в лагере недалеко от города Джедбурга в Шотландии. Они поставили палатки в лесу и призывали селиться рядом с ними, утверждая, что основали на «земле обетованной» королевство Кубала.

Власти неоднократно выгоняли Оффе и его женщин из леса. В октябре прошлого года африканца арестовали, поскольку его виза оказалась просроченной. Спустя шесть месяцев самопровозглашенного короля выслали на родину. Обе женщины находятся под стражей, их обвиняют в пренебрежении ребенком.

Прибыв в Гану, Оффе сразу же заявил, что намерен захватить страну. Он выразил уверенность в том, что полиция перейдет на его сторону, а все высокопоставленные лица будут перед ним преклоняться. По словам самопровозглашенного монарха, к нему скоро присоединятся якобы имеющиеся многочисленные последователи.

