Россияне стали реже травиться спиртом

Показатель отравлений спиртом в России с 2016 года сократился на 39%

В России за период с 2016 по 2025 год зарегистрировано более 387 тыс. случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, однако в процентном показателе россияне стали травиться реже. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на Роспотребнадзор.

За девять лет уровень отравлений на 100 тыс. населения снизился на 39%, а смертность от таких отравлений — на 31%. В 2025 году летальный исход наступил в 27,4% случаев, среди пострадавших 66% составили мужчины и 46,6% — безработные.

Основная доля отравлений (85,7%) приходится на взрослое население старше 18 лет, в то время как на подростков и детей приходится 8,5% и 5,8% соответственно.

В конце прошлого года во Владимирской области возбудили уголовное дело после гибели пяти человек, отравившихся спиртосодержащей технической жидкостью. Инцидент произошел 22 ноября в Коврове. По предварительной информации, житель города принес спиртосодержащую техническую жидкость с работы домой. Позже пять человек доставили в реанимацию с отравлением, спасти их не удалось.

Ранее в Новосибирске выпускной в детском саду закончился массовым отравлением.