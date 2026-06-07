В России подсчитали экономический ущерб от инфекционных заболеваний в 2025 году

Более 1 трлн рублей составил экономический ущерб от заболеваний в 2025 году

Экономический ущерб от 30 инфекционных заболеваний в России за 2025 год составил более 1 трлн 341 млрд рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Интерфакс».

«В 2025 году экономический ущерб только от 30 инфекционных болезней (нозологических групп) составил около 1341,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году было зафиксировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных заболеваний, что ниже показателей 2024 года на 9,3%.

Недавно стало известно о массовом недомогании среди отдыхающих в лагере «Зарница» в Тверской области. Отмечается, что в результате инцидента 14 несовершеннолетних были госпитализированы в инфекционное отделение. Как сообщал Telegram-канал SHOT «ПРОВЕРКА», местной больнице пришлось срочно привлечь дополнительных сотрудников, которые не были на смене. Позже в администрации Ржевского муниципального округа, где и располагается лагерь, сообщили, что вспышка заболевания детей была вызвана вирусом.

Ранее россиян предупредили об опасности купания на диких пляжах из-за риска получить кожное заболевание.