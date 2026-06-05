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Общество

Названа причина массового заболевания детей в лагере в Тверской области

Вирус стал причиной заболевания 14 детей в лагере «Зарница» в Тверской области
Shutterstock/FOTODOM

Вспышка заболевания детей в лагере «Зарница», расположенном в Ржевском муниципальном округе Тверской области, была вызвана вирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Заболевание вызвано вирусом», — подтвердили в пресс-службе администрации округа.

По данным администрации, все ранее заболевшие дети чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Новых случаев ухудшения состояния здоровья среди детей не зарегистрировано.

4 июня Telegram-канал SHOT «ПРОВЕРКА» сообщил о массовом недомогании среди отдыхающих в лагере «Зарница». Отмечается, что в результате инцидента 14 несовершеннолетних были госпитализированы в инфекционное отделение. На данный момент новых случаев ухудшения состояния детей не зафиксировано, сообщила пресс-служба администрации округа. Журналисты отметили, что из-за значительного числа заболевших местной больнице пришлось срочно привлечь дополнительных сотрудников, которые не были на смене.

Прокуратура Тверской области взяла на контроль расследование дела о массовом заболевании детей.

Ранее в Москве закрыли ресторан сети «Якитория» после истории с отравлением семьи.

 
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