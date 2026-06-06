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Общество

Сын норвежской кронпринцессы сможет выйти из-под стражи из-за болезни матери

TV2: Мариус Борг Хёйби может выйти на свободу по причине болезни матери
Haakon Mosvold Larsen/IMAGO/Global Look Press

Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариус Борг Хейби сможет временно выйти на свободу для встречи его семьи с врачами по поводу его матери. Об этом рассказал адвокат Петар Секулик в эфире телеканала TV2.

До этого королевский дворец сообщил, что кронпринцессу внесли в очередь на трансплантацию легких из-за легочного фиброза. Его удалось обнаружить на начальной стадии восемь лет назад. Но, как сообщала телерадиокомпания NRK, прошлой осенью болезнь обострилась.

5 июня Секулик заявил, что защита сына кронпринцессы обратилась в прокуратуру с просьбой о его освобождении из-под стражи, но ведомство отказало.

«Полиция и пальцем не пошевелила, но в дело вступила Норвежская служба исполнения наказаний и предложила временно его освободить», — сказал правозащитник.

По словам адвоката, в представители полиции не высказали возражений по поводу временного освобождения Хейби. Как уточняет TV2, он намерен посетить встречу с медиками. Журналисты уточняют, что в случае «отпуска» фигуранта дела будут сопровождать правоохранители.

В феврале текущего года стало известно, что преступление, в котором обвиняется пасынок наследника престола кронпринца Хокона, связано с «сексуальным контактом с лицом, находившимся без сознания или неспособным сопротивляться по другим причинам».

В марте сообщалось, что прокуратура требует для Хейби семь лет лишения свободы.

Ранее короля Карла III уличили в оплате жилья принцессам имеющим многомиллионное состояние.

 
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