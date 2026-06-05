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Культура

Король Карл оплачивает жилье безработным принцессам Евгении и Беатрис

Короля Карла III уличили в оплате жилья принцессам имеющим многомиллионное состояние
Michael Sohn/AP

Британские принцессы Беатрис и Евгения могут не платить за аренду своих квартир несмотря на то, что являются официально неработающими (не выполняющими монарших функций) членами королевской семьи. На это обратило внимание издание Metro.

Отчет Государственного контроля показал, что за них жилье оплачивает король Карл III. При этом арендная плата для них снижена, хотя у обеих женщин есть собственная карьера, а у мужей — высокооплачиваемая работа, добавляет издание. Эдоардо Мапелли Моцци, женатый на Беатрис, является руководителем девелоперской компании, а Джек Бруксбанк, муж Евгении, — специалистом по маркетингу.

Обе пары владеют домами стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов по всему миру, поэтому неизвестно, почему они сами не платят за аренду квартиры Беатрис в Сент-Джеймсском дворце и дома Евгении в Айви-Коттедже, также относящемся к недвижимости Королевского двора.

Накануне младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен‑Виндзор был замечен с внушительным синяком.

Ранее сообщалось, что Кейт Уинслет устроила сюрприз слепой 14‑летней поклоннице.

 
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