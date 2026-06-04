Камчатский вулкан выбросил столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 8 км над уровнем моря. Об этом сообщает местное агентство со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН (Российской академии наук).

Там уточнили, что извержение вулкана началось в 2:03 (19:03 3 июня мск) и длилось 12 минут.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. чел. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

В мае камчатский вулкан Безымянный выбросил над раскаленными лавинами облако пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря. В МЧС присвоили Безымянному оранжевый код авиационной опасности и отметили, что пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана вглубь Камчатки. В 12 км от Безымянного — на Ключевской сопке — сейсмичность тоже была выше нормы.

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