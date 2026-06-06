Врач назвал диагноз, опасность которого недооценивают большинство россиян

В России недооценивают опасность аритмии, сообщил «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, кардиолог Евгений Кокин.

По данным Минздрава, в РФ у примерно 2,3 млн человек диагноз «мерцательная аритмия», но большинство людей не понимают его опасность.

«Только три из десяти опрошенных россиян называют аритмию прямой угрозой жизни. Опасность при этом реальна», — сказал медик.

Он пояснил, что нарушение ритма увеличивает нагрузку на мозг и сердце и может вызвать инфаркт и инсульт. Каждый год аритмия приводит к кончине более чем 300 тыс. человек. При этом трети из них от 30 до 64 лет.

До этого кандидат медицинских наук Сергей Попов рассказал, что у пациентов с инфарктом могут быть неочевидные симптомы. Среди нетипичных для проблем с сердцем жалоб он упомянул боли в животе, вздутие, метеоризм и отрыжку. По словам специалиста, инфаркт также могут сопровождать тошнота, рвота и нарушение сердечного ритма. При последнем симптоме пациент чувствует не боль, а перекатывания за грудиной.

Ранее была названа «безобидная» привычка, которая грозит болезнями сердца у молодых.