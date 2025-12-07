Врач перечислил неочевидные симптомы инфаркта

У пациентов с инфарктом могут быть неочевидные симптомы, предупредил в эфире программы «О самом главном» кандидат медицинских наук Сергей Попов.

Среди нетипичных для проблем с сердцем жалоб он упомянул боли в животе, вздутие, метеоризм и отрыжку. По словам специалиста, инфаркт также могут сопровождать тошнота, рвота и нарушение сердечного ритма. При последнем симптоме пациент чувствует не боль, а перекатывания за грудиной.

5 декабря 45-летний актер из «Реальных пацанов» и ведущий Дмитрий Красильников попал в реанимацию из-за инфаркта. Супруга рассказала, что мужчина в тяжелом состоянии, а его ближайшие выступления отменены. Она просила тех, кто умеет молиться, помолиться о здоровье Красильникова, хотя «он бы это, конечно, не одобрил».

Ведущего не стало на следующий день. Прощание с ним запланировано на 9 декабря. Организаторы попросили не приносить цветы и венки, потому что Красильникова кремируют, а близкие хотят «максимально спокойной и простой церемонии».

