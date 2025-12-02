Названа «безобидная» привычка, которая грозит болезнями сердца у молодых

Ученые из Флоренции установили, что нерегулярный сон и продолжительность сна менее семи часов связаны с повышением уровня холестерина и маркеров сердечно-сосудистого риска даже у молодых здоровых взрослых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 70 человек с нормальным весом. В течение недели ученые фиксировали показатели их сна с помощью фитнес-браслетов. Хотя в среднем участники спали 7,4 часа, различия в регулярности режима были значительными. У людей с наиболее нерегулярным графиком процент жировой массы, общий уровень холестерина были выше, чем у испытуемых с более стабильным режимом сна.

В отдельную группу вошли участники, которые регулярно спали менее семи часов. У них наблюдались более высокий ИМТ (индекса массы тела) и повышенный уровень гомоцистеина. Эта аминокислота связана с увеличением сердечно-сосудистого риска. Исследования показывают, что избыток гомоцистеина может приводить к развитию атеросклероза, инфарктов и инсультов, а также к тромбозам.

Также анализ показал: чем короче и нерегулярнее был сон, тем сильнее ухудшались показатели массы тела и холестерина, однако после учета возраста, пола, уровня активности, курения и калорийности рациона эти связи частично ослабевали.

Существенных различий в общем рационе ученые почти не выявили, хотя у «недосыпающих» отмечалось более активное потребление животного белка и натрия.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь — нельзя исключить, что изменения в обмене веществ сами по себе влияют на сон. Тем не менее результаты подтверждают важность не только достаточной продолжительности, но и регулярности сна как потенциально изменяемого фактора кардиометаболического здоровья — даже у молодых и клинически здоровых людей.

Ранее был назван популярный перекус, улучшающий кровоток в мозге.