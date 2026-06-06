Вице-губернатор Ленобласти рассказал о ликвидации последствий атаки дронов

В Ленинградской области для ликвидации последствий атаки дронов Вооруженных сил Украины создали временный оперативный штаб. Об этом рассказал вице-губернатор Ярослав Серов, его цитирует пресс-служба администрации региона.

«Для оказания психологической помощи эвакуированным лицам направлены четыре специалиста <...>. Силами правоохранительной группировки Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Росгвардии и по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выставлены посты на подъездах к населенным пунктам для патрулирования зон эвакуации с целью предотвращения фактов нарушения правопорядка», — сказал он.

Кроме того, к месту проведения аварийно-спасательных работ направили восемь групп разминирования, добавил Серов.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 144 украинских беспилотника. Позднее Дрозденко рассказал, что четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара. Среди пострадавших есть ребенок.

Ранее украинские дроны атаковали пассажирский поезд в ЛНР.