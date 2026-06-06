В Ленобласти специалисты завершили работы по ликвидации последствий пожара

В Ленинградской области завершены работы по ликвидации последствий возгорания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов. Проверка продлится около 2-х часов. Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой», — написал он.

После пожара было эвакуировано свыше 600 жителей Ленобласти, сообщал губернатор.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Северной столицы Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 144 украинских беспилотника. Позднее Дрозденко рассказал, что четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара. Среди пострадавших есть ребенок.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов.