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Общество

В Ленобласти специалисты завершили работы по ликвидации последствий пожара

Губернатор Дрозденко: завершены работы по ликвидации последствий возгорания
Комитет по печати Ленинградской области

В Ленинградской области завершены работы по ликвидации последствий возгорания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов. Проверка продлится около 2-х часов. Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой», — написал он.

После пожара было эвакуировано свыше 600 жителей Ленобласти, сообщал губернатор.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Северной столицы Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 144 украинских беспилотника. Позднее Дрозденко рассказал, что четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара. Среди пострадавших есть ребенок.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов.

 
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