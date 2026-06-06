Более трети россиян предпочитают совершать покупки онлайн

Более трети (34%) жителей России в основном совершают покупки через интернет. Об этом рассказал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Треть россиян, 34%, предпочитают в основном онлайн-шоппинг, 45% совершают покупки поровну: и в офлайне, и в онлайне. И отдают предпочтение магазинам в основном у дома, торговым центрам 18% опрошенных», — сказал он.

Спикер также отметил, что лишь 2% граждан полностью отказались от приобретения товаров и услуг через интернет.

Кроме того, Абрамов рассказал, что 65% тех, кто покупает онлайн, время от времени обращают внимание на подсказки мобильных приложений.

«Отдать полный карт-бланш машинным алгоритмам российские потребители точно не готовы: 59% допускают помощь со стороны рекомендательных систем, но решение о покупке хотят принимать самостоятельно. Более трети респондентов, 37%, предпочитают самостоятельно выбирать товары без помощи ИИ-инструментов», — прокомментировал глава ВЦИОМ.

Что касается вопроса об ответственности за покупку, то 77% респондентов главным «ответственным» считают самого покупателя. 16% участников опроса полагают, что итоговое решение лежит на разработчиках искусственного интеллекта. Еще 13% жителей РФ возлагают эту обязанность на владельцев онлайн-платформ и интернет-магазинов.

Ранее россиян призвали использовать отдельную карту для покупок в интернете