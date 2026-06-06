ВСУ почти 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Шуваев: в Белгородской области при атаках ВСУ погибли два человека за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 69 раз атаковали территорию Белгородской области . Об этом в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Под обстрелы попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Шуваев уточнил, что при восьми обстрелах ВСУ применяли авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также противник один раз сбросил снаряд с БПЛА, добавил губернатор. Дежурные силы ПВО выявили и сбили над регионом 80 беспилотников.

По словам Шуваева, в результате массированных ударов ВСУ в Белгородской области погибли два местных жителя, еще семь человек получили различные ранения.

По данным Минобороны России, ночью над территорией страны сбили 376 украинских беспилотников. Часть дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в Крыму. Кроме того, атаки отразили в столичном регионе и 13 областях. Среди них — Ленинградская, Ростовская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Орловская, Рязанская, Курская, Новгородская, Псковская, Тверская и Брянская. В ведомстве добавили, что воздушные цели были нейтрализованы и над Республикой Абхазия.

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