Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

ВСУ почти 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Шуваев: в Белгородской области при атаках ВСУ погибли два человека за сутки
Таисия Лисковец/РИА Новости

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 69 раз атаковали территорию Белгородской области . Об этом в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Под обстрелы попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Шуваев уточнил, что при восьми обстрелах ВСУ применяли авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также противник один раз сбросил снаряд с БПЛА, добавил губернатор. Дежурные силы ПВО выявили и сбили над регионом 80 беспилотников.

По словам Шуваева, в результате массированных ударов ВСУ в Белгородской области погибли два местных жителя, еще семь человек получили различные ранения.

По данным Минобороны России, ночью над территорией страны сбили 376 украинских беспилотников. Часть дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в Крыму. Кроме того, атаки отразили в столичном регионе и 13 областях. Среди них — Ленинградская, Ростовская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Орловская, Рязанская, Курская, Новгородская, Псковская, Тверская и Брянская. В ведомстве добавили, что воздушные цели были нейтрализованы и над Республикой Абхазия.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами

 
Теперь вы знаете
Жуткие коридоры и бесконечные желтые комнаты. Почему лиминальные пространства вызывают тревогу и страх
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!