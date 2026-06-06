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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названо число участников ПМЭФ-2026

Кобяков: более 24,5 тыс. человек приняли участие в ПМЭФ-2026
Григорий Сысоев/РИА Новости

Более 24,5 тыс. человек приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Об этом на итоговом пресс-брифинге ПМЭФ сообщил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его словам, общее число участников форума превысило 24,5 тыс. человек.

Кроме того, Кобяков сообщил, что в 2026 году на ПМЭФ были представлены 142 страны. Делегации этих государств приняли участие в работе форума. Он также отметил, что впервые за последние 10 лет в работе Петербургского международного экономического форума приняла участие официальная делегация США.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. В расширенной программе ПМЭФ было заявлено 150 мероприятий. Советник президента РФ Антон Кобяков рассказывал, что форум состоится на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике и формирования новых финансовых моделей. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира.

Ранее в Госдуме объяснили, кому адресовано выступление Путина на ПМЭФ.

 
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