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Политика

В Госдуме объяснили, кому адресовано выступление Путина на ПМЭФ

Депутат Милонов: Запад внимательно следил за речью Путина на ПМЭФ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Политики стран Запада внимательно следили за выступлением президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его оценкам, большая часть выступления главы государства являлась обращением к западной аудитории, «которая трусливо не приехала, но очень активно слушает каждое слово ПМЭФ». Именно с этим он связал упоминание Путиным цифр, фактов о БРИКС, о системе независимой от США мировой торговли.

Милонов считает, что послание Путина заключалось в следующем: «вы думали, что мы не справимся, вы думали, что мы задохнемся, все справились, не задохнулись, и мало того, жизнь без вашего постоянного контроля и вашего посредничества становится привлекательнее для все большего и большего количества государств».

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. В расширенной программе ПМЭФ было заявлено 150 мероприятий. Советник президента РФ Антон Кобяков рассказывал, что форум состоится на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике и формирования новых финансовых моделей. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира.

5 июня состоялось пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступил глава государства Владимир Путин. Основная часть большой речи президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы.

Ранее Путин на ПМЭФ попросил передать привет Си Цзиньпину.

 
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