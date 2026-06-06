В Севастополе отразили атаку украинских БПЛА

Развожаев: силы ПВО сбили два украинских дрона над Севастополем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили атаку украинских дронов на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Уже сбито два БПЛА (беспилотных летательных аппарата. — «Газета.Ru») в районе Северной стороны», — говорится в заявлении.

На этом фоне Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. В частности, он рекомендовал гражданам оставаться в безопасных местах.

Рано утром 6 июня на территории Ленинградской области объявили опасность атаки дронов. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, к текущему моменту дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над территорией региона. При этом боевая работа все еще продолжается, подчеркнул он.

Ночью украинские беспилотники пытались атаковать Москву. В последний раз мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации направлявшегося в сторону города БПЛА в 6:12 мск.

Ранее украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области.