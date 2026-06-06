Аэропорт Сочи временно приостановил работу

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого сочинская авиагавань не принимала воздушные суда рано утром 6 июня. Позднее в аэропорту сняли ограничения на вылеты.

Сегодня в петербургском аэропорту Пулково также вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань не обслуживает рейсы до сих пор.

По данным Минобороны России, ночью над территорией страны сбили 376 украинских беспилотников. Часть дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в Крыму. Кроме того, атаки отразили в столичном регионе и 13 областях. Среди них — Ленинградская, Ростовская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Орловская, Рязанская, Курская, Новгородская, Псковская, Тверская и Брянская. В ведомстве добавили, что воздушные цели были нейтрализованы и над Республикой Абхазия.

Ранее аэропорт Пулково обслужил 19 рейсов после снятия воздушных ограничений.