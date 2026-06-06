Пожар на Тюменском нефтезаводе локализовали

МЧС: пожар на Тюменском НПЗ локализован на площади 100 кв.метров

Сотрудники МЧС локализовали пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в мессенджере «Макс».

В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако на месте инцидента работала бригада скорой помощи.

Информация о возгорании на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе поступила утром 6 июня. Огонь охватил одну из установок системы очистки НПЗ. Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса. Власти предупредили, что пожару был присвоен высокий уровень опасности. Также они опровергли сообщения о том, что причиной ЧП стала атака украинских дронов.

В региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности добавили, что угрозы для населения отсутствуют.

Местные жители в свою очередь рассказали, что в районе НПЗ были слышны сирены спецтранспорта, а со стороны промышленной площадки наблюдалось свечение, похожее на открытое горение.

Ранее власти объяснили причину возгорания на НПЗ в Ярославле.