Пожар на Тюменском нефтезаводе локализовали

Сотрудники МЧС локализовали пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в мессенджере «Макс».
В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако на месте инцидента работала бригада скорой помощи.
Информация о возгорании на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе поступила утром 6 июня. Огонь охватил одну из установок системы очистки НПЗ. Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса. Власти предупредили, что пожару был присвоен высокий уровень опасности. Также они опровергли сообщения о том, что причиной ЧП стала атака украинских дронов.
В региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности добавили, что угрозы для населения отсутствуют.
Местные жители в свою очередь рассказали, что в районе НПЗ были слышны сирены спецтранспорта, а со стороны промышленной площадки наблюдалось свечение, похожее на открытое горение.
Ранее власти объяснили причину возгорания на НПЗ в Ярославле.