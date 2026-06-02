Недовольные оценками школьники окружили и избили учителя после экзамена

В Италии подростки напали на педагога из-за оценок на экзамене

В Италии школьники устроили «стрелку» учителю после экзамена и избили его. Об этом сообщается на портале Virgilio.

Инцидент произошел 27 мая после экзамена в профессионально-техническом училище в провинции Терамо. По данным СМИ, 14-летние учащиеся окружили преподавателя права и преградили ему путь.

Сначала ситуация выглядела как шутка, но затем подростки толкнули жертву, из-за чего он потерял равновесие и упал. Падение привело к травме носового хряща. В результате пострадавший попал в реанимацию и подал жалобу.

Как уточняется, причиной нападения стали оценки, выставленные экзаменатором. Хулиганам грозят дисциплинарные меры со стороны классного совета. Мэр Даниэле Лауренци назвал это нападением не только на учителя, но и на учебное заведение в целом.

