Россиянам рассказали, как выбрать первый спортзал и не пожалеть

При выборе спортзала нужно обращать внимание на его расположение, наличие нужного оборудования и загруженность в часы пик, а также отношение персонала к посетителям. Такие советы в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Первое, с чего начинается выбор зала, это честный разговор с самим собой о том, зачем вы вообще туда идете. Силовые тренировки, кардионагрузки, занятия йогой или пилатесом требуют разного оборудования и разной инфраструктуры. Тот, кто хочет набрать мышечную массу, должен искать зал со свободными весами и достаточным количеством штанг и стоек. Тому, кто работает над снижением веса, нужна полноценная кардиозона и пространство для функционального тренинга. Без понимания собственной цели любой выбор окажется случайным», — отметил Халимов.

Оборудование в спортзале он рекомендовал проверять вживую, а не по фотографиям на сайте. А также обратить внимание на персонал и его отношение к посетителям.

«Пиковые часы в зале, как правило, утро с семи до девяти и вечер с восемнадцати до двадцати одного. Именно в это время стоит приехать на пробную тренировку и посмотреть, есть ли очереди к тренажерам, достаточно ли места в свободной зоне, не приходится ли ждать по двадцать минут, пока освободится стойка для приседаний. Персонал определяет атмосферу не меньше, чем оборудование. Новичку нужны дежурные тренеры, которые готовы поправить технику и объяснить, как работает конкретный тренажер. В хорошем зале это происходит само собой, без дополнительной платы за каждый вопрос. Если при первом визите администратор смотрит сквозь вас, а тренеры заняты исключительно собой, это уже говорит о многом», — сказал Халимов.

Еще один важный момент — расположение спортзала. По словам эксперта, зал в пятнадцати минутах от дома или по пути с работы создает совсем иной режим, чем зал в получасе езды с пересадкой.

«Из тренировочной практики это видно из года в год без исключений. Чем дольше дорога до зала, тем короче жизнь абонемента. Первый месяц человек едет через весь город, на второй придумывает причины, на третий карточка лежит в ящике стола», — добавил Халимов.

Стоит также внимательно изучить договор и условия абонемента — именно здесь чаще всего возникают неожиданные и неприятные сюрпризы.

«Заморозка, условия возврата, плата за восстановление карты, ограничения на посещение отдельных зон и расплывчатые формулировки вроде «по усмотрению администрации» стоит изучить до оплаты. Один и тот же клуб может стоить совершенно по-разному в зависимости от того, входят ли в абонемент групповые занятия, бассейн и сауна. Посетите два-три зала, сравните условия в те же часы, в которые планируете тренироваться, и только потом принимайте решение. Выбор первого зала во многом определяет, останетесь ли вы в спорте надолго», — заключил Халимов.

