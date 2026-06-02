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Общество

Турист впал в кому в первый день отпуска после падения с высоты

Мальчишник на испанском острове обернулся комой для 25-летнего британца
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В Испании 25-летний британец впал в кому после падения с высоты в первый день отпуска на острове Лансароте. Об этом пишет Daily Mail.

Будущий жених Дэн Бевис приехал на Канары, чтобы отпраздновать мальчишник. Он сдал багаж в отеле и выпил три пинты пива в баре, а затем упал навзничь с 6-метровой стены, ударился головой о тротуар и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Друг остался с ним до приезда скорой помощи. Когда к месту происшествия прибыли три машины скорой и полиция, Дэн уже был без сознания. Мужчину срочно доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг и множественными переломами, затем перевели в реанимацию, где он впал в кому.

Его 27-летняя невеста Кирсти Элвинс прилетела на остров вместе с их сыном, чтобы быть рядом.

«Я буквально закричала, когда узнала об этом», — сказала она.

Девушка надеется, что жених поправится настолько, чтобы прийти к алтарю, хотя ему все равно понадобится инвалидное кресло.

Ранее впавшая в кому невеста очнулась за два дня до свадьбы

 
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