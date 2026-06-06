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Общество

В Иркутской области отец связал цепью дочь и ее сожителя и держал на веранде

В Приангарье мужчину осудили за то, что связал цепью дочь и ее сожителя
Shutterstock

Суд вынес приговор 56-летнему жителю Иркутской области, который лишил свободы свою дочь и ее партнера. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Усть-Ордынский. По версии следствия, все трое находились в доме. В какой-то момент между сожителем дочери и мужчиной возник конфликт, переросший в избиение первого.

«В результате потерпевшему были причинены различные телесные повреждения, в том числе переломы», – сообщается в публикации.

После этого агрессор связал родственников цепью и оставил на веранде, где они находились «длительное время».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда средней тяжести и незаконном лишении свободы человека.

Суд приговорил россиянина к году принудительных работ.

До этого в Вологодской области дочь держала на цепи 65-летнюю мать. Когда о ситуации стало известно, пострадавшую госпитализировали.

Ранее россиянин 13 лет держал рабов на металлобазе.

 
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