Россиянин 13 лет держал рабов на металлобазе

Жителю Мурманской области грозит до 12 лет колонии за то, что он держал в рабстве троих рабочих на металлобазе. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с 2012 по 2025 год обвиняемый вместе со своим приятелем принуждал троих жителей поселка к работе на металлобазе. Обвиняемый избивал потерпевших, запирал их в подвале и заставлял писать долговые расписки. Если «рабам» удавалось сбежать их находили, избивали и возвращали на рабочее место.

В отношении мурманчанина и его приятеля были возбуждены уголовные дело о похищении людей и использовании рабского труда. Сообщник обвиняемого до суда не дожил, материалы расследования в отношении 57-летнего рабовладельца направлены в суд, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

До этого в Якутии суд приговорил индивидуального предпринимателя и его отца к реальным срокам за использование рабского труда на ферме. Пленники жили в бане и коровнике, работали без выходных и зарплаты, не получали медицинской помощи. Их систематически избивали, а одного приковывали наручниками и цепью к стойлу.

Ранее россиянка попала в рабство на азиатском курорте.