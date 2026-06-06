Петербуржцев попросили оставаться дома из-за опасности БПЛА

Губернатор Беглов призвал жителей Петербурга не выходить на улицу из-за БПЛА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал местных жителей не выходить на улицы на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

По его словам, в настоящее время в городе продолжают работать средства противовоздушной обороны.

Беглов также уточнил, что в городе возможны перебои мобильного интернета.

По его словам, город подвергся масштабной атаке БПЛА.

На фоне нападения Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостанавливал свою работу. Сейчас воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы, согласуя свои действия с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные за ночь сбили почти 380 беспилотников над Россией и Абхазией.