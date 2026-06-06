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Общество

Атеистка во время остановки сердца попала в рай, где узнала будущее человечества

Mirror: в Канаде атеистка побывала в раю во время остановки сердца
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Канады попала в рай во время остановки сердца и рассказала об увиденном. Ее слова цитирует Mirror.

Этот опыт она испытала после того, как попала в больницу. Во время семейного ужина женщина по имени Хизер Мэй, которая никогда не верила в бога, почувствовала себя плохо. По пути в медучреждение у нее произошла закупорка артерий.

Потеряв сознание, она почувствовала, что находится в темноте, без звуков и каких-либо объектов. Спустя некоторое время она увидела свет и вскоре оказалась в раю, где заметила прабабушку, прадедушку, тетю, дядю и других знакомых.

В раю Мэй показали золотой шар с картинами из будущего человечества. По ее словам, внутри она заметила много войн по всему миру, а также голод и другие катастрофы.

До этого в Мексике 24-летняя девушка увидела будущее во время остановки сердца. По ее словам, в том времени люди были менее зависимы от смартфонов. Технологии взяли на себя простые процессы, а у людей освободилось время для живого общения.

Ранее пережившая остановку сердца на 24 минуты женщина рассказала, что почувствовала.

 
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