Атеистка во время остановки сердца попала в рай, где узнала будущее человечества

Жительница Канады попала в рай во время остановки сердца и рассказала об увиденном. Ее слова цитирует Mirror.

Этот опыт она испытала после того, как попала в больницу. Во время семейного ужина женщина по имени Хизер Мэй, которая никогда не верила в бога, почувствовала себя плохо. По пути в медучреждение у нее произошла закупорка артерий.

Потеряв сознание, она почувствовала, что находится в темноте, без звуков и каких-либо объектов. Спустя некоторое время она увидела свет и вскоре оказалась в раю, где заметила прабабушку, прадедушку, тетю, дядю и других знакомых.

В раю Мэй показали золотой шар с картинами из будущего человечества. По ее словам, внутри она заметила много войн по всему миру, а также голод и другие катастрофы.

До этого в Мексике 24-летняя девушка увидела будущее во время остановки сердца. По ее словам, в том времени люди были менее зависимы от смартфонов. Технологии взяли на себя простые процессы, а у людей освободилось время для живого общения.

Ранее пережившая остановку сердца на 24 минуты женщина рассказала, что почувствовала.