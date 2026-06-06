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Общество

Аэропорт Пулково возобновил работу на фоне атаки беспилотников на регион

Росавиация: Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы, согласуя свои действия с соответствующими органами. Это связано с изменением временных ограничений на использование воздушного пространства над аэропортом.

В Росавиации подчеркнули, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пулково приостанавливал работу рано утром 6 июня.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также заявил, что город утром подвергся масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне он рекомендовал жителям оставаться дома и не выходить на улицу. Беглов обратил внимание, что в связи с оперативной обстановкой в Петербурге возможны перебои в работе мобильного интернета.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
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