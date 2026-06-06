Аэропорт Пулково возобновил работу на фоне атаки беспилотников на регион

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».
Воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы, согласуя свои действия с соответствующими органами. Это связано с изменением временных ограничений на использование воздушного пространства над аэропортом.
В Росавиации подчеркнули, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Пулково приостанавливал работу рано утром 6 июня.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также заявил, что город утром подвергся масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне он рекомендовал жителям оставаться дома и не выходить на улицу. Беглов обратил внимание, что в связи с оперативной обстановкой в Петербурге возможны перебои в работе мобильного интернета.
Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.