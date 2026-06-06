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Общество

Завершено расследование повреждения кабелей в Финском заливе

Yle: в Финляндии завершили расследование повреждения кабелей в Финском заливе
Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Национальное бюро расследований Финляндии завершило досудебное расследование инцидента с повреждением подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Материалы дела направлены в прокуратуру, пишет издание Yle.

Речь идет об инциденте, который произошел в декабре прошлого года. Тогда была повреждена подводная линия электропередачи EstLink 2, принадлежащая оператору Elisa и компании Arelion Finland. Эта подводная коммуникационная линия соединяла Эстонию и Финляндию. На этом фоне финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля.

После происшествия судно было задержано и доставлено в порт Кантвик, расположенный в муниципалитете Киркконумми.

В рамках расследования, подозреваемыми остаются четыре человека, в отношении трех из них действует запрет на передвижение. Журналисты уточняют, что полиция не раскрывает национальности фигурантов дела, однако ранее стало известно известно, что в состав экипажа из 14 человек входили граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Ранее в Европе предложили способ защиты подводных кабелей.

 
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