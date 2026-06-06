В Китае знаменитую собаку-блогера украли и съели

Sohu: в Китае похитили и съели собаку с миллионами подписчиков в соцсетях

В Китае украли знаменитого восьмилетнего бордер-колли по кличке Чутоу, за приключениями которого в социальных сетях следили более 1,5 миллиона подписчиков. Об этом пишет газета South China Morning Post (Sohu).

Пес и его хозяин, китайский блогер-путешественник по фамилии Го, стали интернет-сенсацией, публикуя совместные видеоролики на платформе Douyin (китайский аналог TikTok — прим. ред.).

11 мая собака пропала, когда временно находилась под присмотром отца блогера. Го в это время был в отъезде.

После изучения записей камер наблюдения выяснилось, что пса украли мужчина и женщина на скутере. Спустя две недели блогер нашел похитителя Чутоу и предложил мужчине выкупить собаку за 10 тысяч юаней (около 109 тыс. рублей). Однако мужчина заявил, что продал Чутоу перекупщику за $25 , приняв пса за бездомного.

Го опроверг это утверждение, подчеркнув, что в момент похищения на его питомце были ошейник и GPS-трекер. При этом вор не раскаялся, заявив блогеру, что он якобы не нарушал никаких законов, и призвал «прекратить поднимать шум», поскольку собаки уже нет в живых.

Позже выяснилось, что собаку съели. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что семеро украденных собак вместе сбежали и вернулись к хозяину.