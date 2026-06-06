Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Китае знаменитую собаку-блогера украли и съели

Sohu: в Китае похитили и съели собаку с миллионами подписчиков в соцсетях
Sohu.com

В Китае украли знаменитого восьмилетнего бордер-колли по кличке Чутоу, за приключениями которого в социальных сетях следили более 1,5 миллиона подписчиков. Об этом пишет газета South China Morning Post (Sohu).

Пес и его хозяин, китайский блогер-путешественник по фамилии Го, стали интернет-сенсацией, публикуя совместные видеоролики на платформе Douyin (китайский аналог TikTok — прим. ред.).

11 мая собака пропала, когда временно находилась под присмотром отца блогера. Го в это время был в отъезде.

После изучения записей камер наблюдения выяснилось, что пса украли мужчина и женщина на скутере. Спустя две недели блогер нашел похитителя Чутоу и предложил мужчине выкупить собаку за 10 тысяч юаней (около 109 тыс. рублей). Однако мужчина заявил, что продал Чутоу перекупщику за $25 , приняв пса за бездомного.

Го опроверг это утверждение, подчеркнув, что в момент похищения на его питомце были ошейник и GPS-трекер. При этом вор не раскаялся, заявив блогеру, что он якобы не нарушал никаких законов, и призвал «прекратить поднимать шум», поскольку собаки уже нет в живых.

Позже выяснилось, что собаку съели. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что семеро украденных собак вместе сбежали и вернулись к хозяину.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!