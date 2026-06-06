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Общество

В Сочи сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт Сочи возобновил прием и отправку воздушных судов
Shutterstock

Аэропорт в Сочи возобновил обслуживание рейсов. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ограничительные меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов. Они начали действовать примерно в 4:56 мск.

Рано утром 6 июня в петербургском аэропорту Пулково также ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань не обслуживает рейсы до сих пор.

По данным министерства обороны России, ночью над территорией страны сбили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Часть дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в Крыму. Кроме того, атаки отразили в столичном регионе и 13 областях. Среди них — Ленинградская, Ростовская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Орловская, Рязанская, Курская, Новгородская, Псковская, Тверская и Брянская. В ведомстве добавили, что воздушные цели были нейтрализованы и над Республикой Абхазия.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево упал БПЛА.

 
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