Россия в ООН объяснила значение слова «лепота»

Миссия России в ООН рассказала гостям, что такое «лепота» на английском языке

Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций во время торжественного мероприятия по случаю Дня русского языка угостило гостей блюдами национальной кухни и объяснило им значение слова «лепота». Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранных дипломатов и представителей секретариата ООН угостили пирожками и квасом. Кроме того, собравшимся включили музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского и знаменитую песню «А я иду, шагаю по Москве».

Также в российской миссии подготовили выставку, где рассказали гостям значение слов «зиждить», «житие» и «лепота» — на английском языке. Экспозиция была организована в честь писателя Владимира Даля, которому в этом году исполняется 225 лет со дня рождения.

«Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к присутствующим.

3 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Алимов заявил, что Организация Объединенных Наций остается незаменимой как для России, так и для всего международного сообщества.

Ранее Россия обвинила ООН в лицемерии.