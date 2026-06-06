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Общество

Россия в ООН объяснила значение слова «лепота»

Миссия России в ООН рассказала гостям, что такое «лепота» на английском языке
РИА Новости

Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций во время торжественного мероприятия по случаю Дня русского языка угостило гостей блюдами национальной кухни и объяснило им значение слова «лепота». Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранных дипломатов и представителей секретариата ООН угостили пирожками и квасом. Кроме того, собравшимся включили музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского и знаменитую песню «А я иду, шагаю по Москве».

Также в российской миссии подготовили выставку, где рассказали гостям значение слов «зиждить», «житие» и «лепота» — на английском языке. Экспозиция была организована в честь писателя Владимира Даля, которому в этом году исполняется 225 лет со дня рождения.

«Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к присутствующим.

3 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Алимов заявил, что Организация Объединенных Наций остается незаменимой как для России, так и для всего международного сообщества.

Ранее Россия обвинила ООН в лицемерии.

 
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