Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о лицемерии профильных сотрудников Секретариата всемирной организации, а также о политической эксплуатации украинского кризиса в Совете Безопасности странами Запада. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совбеза по Украине, сообщает ТАСС.

«Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях», — сказал дипломат.

Он отметил, что это наносит урон авторитету всемирной организации.

Также Полянский обратил внимание, что Российская Федерация не против обсуждения украинского кризиса как такового. Вместе с тем он подчеркнул, РФ выступает против того, чтобы «трагедия украинцев, ставших заложниками режима (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского и его маниакального стремления принести их в жертву западным геополитическим интересам, эксплуатировалась в Совете в политических целях».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что права человека на Украине уничтожили и разрушили.

Ранее Захарова объяснила зверские преступления Киева против мирного населения России.