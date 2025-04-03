Россиянин получил в США 70 месяцев тюрьмы

Федеральный суд Аризоны вынес приговор признанному виновным в незаконном экспорте товаров и отмывании денег гражданину России Олегу Пацуле. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Доминик Ланца приговорил россиянина к 70 месяцам лишения свободы с учетом уже отбытого срока. Пацуля признал себя виновным организации незаконного экспорта товаров из Соединенных Штатов без лицензии и отмывания денег в особо крупном размере. После освобождения он в течение 36 месяцев будет находиться под надзором.

Сумма конфискованного превысила $4,5 млн. Суд учел сотрудничество россиянина со следствием и смягчил наказание, отменив штраф в связи с тем, что у Пацули нет достаточных средств для его оплаты.

В мае 2023 года Министерство юстиции США сообщило об аресте в штате Аризона двух россиян — Олега Пацули и Василия Беседина, которых обвинили в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям в обход санкций. Они нарушили закона о реформе экспортного контроля (ECRA) и участвовали в сговоре с целью «отмывания денег в международном масштабе».

Ранее посольство РФ прокомментировало экстрадицию россиянина Панева.