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Общество

Дрон убил россиянина за рулем автомобиля

Оперштаб: в Белгородской области БПЛА ВСУ ударил по автомобилю, водитель погиб
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В городе Шебекино Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, водитель, находившийся за рулем машины, скончался на месте от полученных травм. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный оперштаб.

«Во время очередных террористических атак ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения», — говорится в публикации.

Уточняется, что автомобиль уничтожен огнем.

Кроме того, в населенном пункте Отрадное Белгородского округа от детонации FPV-дрона еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Врачи оказали ему медицинскую помощь в городской больнице № 2 города Белгорода. Лечиться пострадавший будет амбулаторно.

До этого директор розничного страхования «Сберстрахования» Дмитрий Пурсанов заявил, что «Сберстрахование» с 2022 года выплатило почти 730 млн руб. владельцам жилья, пострадавших в результате падения беспилотных летательных аппаратов. Выплаты были произведены более чем по 2 тыс. страховых случаев.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от ЗАЭС.

 
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