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Бизнес

В «Сберстраховании» рассказали о выплатах при падении беспилотников

«Сберстрахование» выплатило 730 млн рублей по ущербу жилью от падения БПЛА
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

«Сберстрахование» с 2022 года выплатило почти 730 млн рублей владельцам жилья, пострадавших в результате падения беспилотных летательных аппаратов. Выплаты были произведены более чем по 2 тыс. страховых случаев, сообщил в интервью газете «Ведомости» директор розничного страхования «Сберстрахования» Дмитрий Пурсанов.

По его словам, риски, связанные с повреждением жилья вследствие падения беспилотников, входят в базовое покрытие полиса страхования жилья компании.

Пурсанов подчеркнул, что в чрезвычайных ситуациях страховщик стремится самостоятельно выходить на связь с клиентами и максимально упрощать процедуру урегулирования убытков.

«Попав в сложную ситуацию, человек теряется и не всегда знает, что делать. Поэтому при чрезвычайном происшествии страховщику важно выходить на связь первым: напоминать о страховке, узнать, нужна ли помощь», — сказал он.

Пурсанов пояснил, что при очевидных обстоятельствах происшествия необходимые документы запрашиваются самостоятельно — через государственные информационные системы, либо процедура проводится без предоставления части документов со стороны клиента.

Отмечается, что для оценки ущерба в районах с ограниченным доступом, в том числе после стихийных бедствий, «Сберстрахование» использует спутниковые снимки. Это позволяет выявлять поврежденные объекты, оперативно связываться с клиентами и ускорять процесс принятия решений по выплатам.

По словам Пурсанова, обмен информацией с государственными и профильными ведомствами помогает страховщику быстро получать данные о чрезвычайных происшествиях, оценивать их масштаб и определять наличие застрахованных объектов в зоне инцидента. Такой подход, отметил он, позволяет сократить сроки урегулирования и выплаты страхового возмещения.

 
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