В Испании туриста задержали за перевозку 42 баллонов с веселящим газом

Британца арестовали на Ибице после того, как в его машине нашли 42 баллона с веселящим газом и воздушные шарики. Об этом cообщает The Sun.

Инцидент произошел 1 июня в городе Сан-Хосеп-де-Талайя во время плановой проверки. Сотрудники Гражданской полиции остановили автомобиль, за рулем которого сидел 42-летний иностранец, и обнаружили на задних сиденьях семь больших коробок с 42 баллонами веселящего газа, а также множество устройств для его потребления: воздушные шарики и мундштуки.

Водитель не смог предъявить доказательства коммерческой или профессиональной деятельности, связанной с этими продуктами. Мужчину арестовали как предполагаемого исполнителя преступления против общественного здравоохранения. Теперь ему грозит тюремный срок до трех лет.

В последние годы на Ибице и Майорке распространилось употребление веселящего газа, который вызывает быструю эйфорию, ограничивая поступление кислорода в мозг. Уличные торговцы предлагают туристам воздушные шары за £5, несмотря на опасность. Тех, кто рискнул попробовать газ, снимали на видео с пеной у рта и обмороками от судорог.

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