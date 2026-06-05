Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Испании туриста задержали за перевозку 42 баллонов с веселящим газом

Британца, перевозившего 42 баллона с веселящим газом, задержали на Ибице
Juan Medina/Reuters

Британца арестовали на Ибице после того, как в его машине нашли 42 баллона с веселящим газом и воздушные шарики. Об этом cообщает The Sun.

Инцидент произошел 1 июня в городе Сан-Хосеп-де-Талайя во время плановой проверки. Сотрудники Гражданской полиции остановили автомобиль, за рулем которого сидел 42-летний иностранец, и обнаружили на задних сиденьях семь больших коробок с 42 баллонами веселящего газа, а также множество устройств для его потребления: воздушные шарики и мундштуки.

Водитель не смог предъявить доказательства коммерческой или профессиональной деятельности, связанной с этими продуктами. Мужчину арестовали как предполагаемого исполнителя преступления против общественного здравоохранения. Теперь ему грозит тюремный срок до трех лет.

В последние годы на Ибице и Майорке распространилось употребление веселящего газа, который вызывает быструю эйфорию, ограничивая поступление кислорода в мозг. Уличные торговцы предлагают туристам воздушные шары за £5, несмотря на опасность. Тех, кто рискнул попробовать газ, снимали на видео с пеной у рта и обмороками от судорог.

Ранее россиянин напал на полицейского в первый день отдыха на Северном Кипре.

 
Теперь вы знаете
Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!