Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В двух регионах России на выходных будут заморозки

В Бурятии и Забайкальском крае на выходных ожидаются заморозки
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии и Забайкальском крае на выходных ожидаются заморозки. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

Дожди ожидаются в горах Ингушетии, в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

«С 6 по 8 июня в горах Ингушетии пройдет сильный дождь с грозой и за три дня там может выпасть 25-50 миллиметров осадков», — рассказала она.

Синоптик предупредила и о заморозках на выходных в Бурятии, где ночью ожидается до -4°С и в Забайкальском крае ночью до -5°С.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жара ожидается в Москве на предстоящих выходных. По его словам, осадки 6 и 7 июня не прогнозируются. Температура воздуха составит от +23°C до +28°C.

3 июня синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что жара в российской столице будет наблюдаться в конце текущего месяца и начале июля.

Ранее Мурманск вошел в топ самых популярных направлений в России у туристов в июне из-за погоды.

 
Теперь вы знаете
Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!