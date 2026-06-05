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Общество

Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидается жара с температурой до +28°C
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Жара ожидается в Москве на предстоящих выходных. Об этом журналистам РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, осадки 6 и 7 июня не прогнозируются. Температура воздуха составит от +23°C до +28°C.

«В субботу и воскресенье у нас относительно высокое давление — фронтальный раздел, который идет с запада, застопорит свое движение на западе Центрального федерального округа. Поэтому в Москве <...> без осадков», — добавил синоптик.

До этого Шувалов предупредил, что к столичному региону приближается холодный фронт с дождями. Он проявится уже 9 июня, а на следующий день температура в Москве понизится и пройдут осадки. При этом похолодание не будет значительным — днем столбики термометров покажут от +22°C до +24°C.

3 июня синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что жара в российской столице будет наблюдаться в конце текущего месяца и начале июля. В этот период температура воздуха будет колебаться между +25°C и +30°C. В отдельные дни в июне возможны дожди с грозами, но в целом осадки будут соответствовать норме, добавил специалист.

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