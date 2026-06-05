Журнал «Вокруг света» отметил 165-летие в Кунсткамере на ПМЭФ

Около 300 гостей посетили день рождения журнала «Вокруг света» во дворе Кунсткамеры

Во дворе музея Кунсткамеры провели торжественное мероприятие, посвященное 165-летию журнала «Вокруг света». Событие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие посетили представители власти, науки, культуры, бизнеса и медиа — всего около 300 человек.

Президент «Шкулев Холдинг» Виктор Шкулев и директор Кунсткамеры, академик Андрей Головнев открыли официальную часть вечера. Они отметили многолетнюю связь журнала и музея. Ведущей мероприятия стала телеведущая Светлана Зейналова. Она провела гостей через ключевые этапы истории издания. Завершился вечер выступлением солиста Большого театра России Кирилла Сикоры.

Отмечается, что пространство музея превратилось в путешествие сквозь эпохи. Гости прошли через несколько исторических периодов. В зоне, посвященной XIX веку, работал «Кабинет редких писем». Участники подписывали открытки себе в будущее. Проект «В поисках утраченного ковчега» подготовил серию открыток с авторскими орнаментами.

В мастерской «Печать первооткрывателя» гости создавали багажные бирки из кожи и латуни. Экспозиция «Взгляд в прошлое» была посвящена русским исследователям. Архивные обложки журнала представили эпоху XX века. Экспозиция «Вокруг Света с Роскосмосом. Россия» показала страну с высоты сотен километров.

Кроме того, гости посетили экскурсии по Башне Кунсткамеры. Они познакомились с историей российской науки. Также участники увидели Готторпский глобус-планетарий.

Частью вечера стала и экспозиция платков-картин бренда «Русские в моде». Дизайнер Нина Ручкина представила работы «Русское сердце», «Сибирская коллекция Петра I» и «Каменный цветок».

Музыкальная программа включала выступление проекта «Хор на весь двор». Это первый в России музыкально-социальный проект живого совместного пения. Его создали в 2024 году в Санкт-Петербурге.