Башкирия вошла в тройку рейтинга инвестклимата регионов России

Башкирия, Санкт-Петербург и Сахалинская область заняли третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сформированном Агентством стратегических инициатив (АСИ) на основе опроса предпринимателей. Результаты рейтинга презентовали на Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается, что Москва и Татарстан заняли первую строчку, а Нижегородская и Московская области расположились на втором месте.

Башкирия стартовала в рейтинге с 40-го места в 2014 году. Через год регион вошел в топ-20. По итогам 2019 года республика заняла девятое место. В 2020 и 2021 годах регион находился на пятой строчке. В 2022 году Башкирия поднялась на четвертое место. Последние два года республика удерживала третье место.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал результаты рейтинга. Он отметил непрерывный рост инвестиций в республике с 2019 года. Хабиров объяснил этот результат системной работой управленческой команды. Также, по его словам, в приоритеты команды вошли открытость и адресная поддержка каждого инвестора.

По его словам, инвестиционный комитет в формате «Инвестиционных часов» стал одним из самых эффективным инструментов по привлечению инвесторов в республику. С октября 2018 года в рамках формата рассмотрели 802 проекта на 100 тыс. рабочих мест с объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.

Также продолжают работу центры «Мой бизнес» и система бизнес-шерифов в муниципалитетах, гранты стимулируют творческие проекты креативных индустрий, а для поиска точек роста в районах республики проводятся «креативные экспедиции».

«Придет время, когда наши воины, уставшие, израненные, вернутся домой. Они спросят нас: «А что вы делали все это время?». А мы ответим: «Мы вас ждали, но не сидели сложа руки. Работали, развивали экономику, привлекали инвестиции, строили школы, садики, больницы, дороги». Иными словами, мы делали всё, чтобы помочь нашей стране. Основу экономики составляет наш бизнес, который в этих тяжелых условиях является главной опорой фронта», — сказал Хабиров.

Он добавил, что за последние семь лет капиталовложения в экономику республики выросли почти вдвое. В 2025 году показатель достиг 76,6% к уровню 2018 года. В перечне приоритетных инвестпроектов региона значилось 395 проектов на 27 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 872,2 млрд рублей.