Российский турист попал во вьетнамскую больницу с ножевым ранением сердца

Во Вьетнаме спасли туриста из России с ножевым ранением и редкой группой крови

Во Вьетнаме врачи спасли жизнь 32-летнему российскому туристу, получившему проникающее ранение в сердце. Об этом пишет газета Khoahoc&Doisong.

Утром 2 июня в больницу в провинции Кханьхоа был доставлен пациент с дыхательной недостаточностью, критическим нарушением кровообращения, почти не измеряемым пульсом и давлением, бледной кожей и слизистыми оболочками. При осмотре у него обнаружили многочисленные телесные повреждения. Наиболее серьезной была рваная рана длиной 3 см в области сердца. Оказалось, что у мужчины кровь группы O Rh(-) — чрезвычайно редкая во Вьетнаме (около 0,01% населения), что сильно затрудняло поиск совместимой крови.

В больнице сразу объявили «красную тревогу», мобилизовав бригады неотложной помощи, хирургов и реаниматологов. Врачи решили экстренно оперировать на открытой грудной клетке. Во время двухчасовой операции они обнаружили перфорацию перикарда с разрывом, что осложнило ситуацию. Тем не менее хирурги устранили повреждение стенки правого желудочка, очистили плевральную полость, установили дренаж и обработали другие сложные повреждения.

Сейчас пациент в сознании, его самочувствие улучшается. Врачи продолжают внимательно следить за жизненными показателями и сопутствующими проблемами.

Ранее буйвол напал на россиянина на Гоа и сломал ему руку.