Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Буйвол напал на россиянина на Гоа и сломал ему руку

SHOT: в Индии российский турист попал в больницу после нападения буйвола
Соцсети

В индийском штате Гоа буйволица напала на российского туриста, до этого животное дружило с мужчиной и даже заходило к нему в гости. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

41-летний россиянин приехал отдыхать на Гоа и снял домик. Рядом с жильем постоянно гуляла любопытная буйволица. Мужчина дал ей имя Гаврюша и начал угощал зверя фруктами. В один из дней Гаврюша застряла рогами в проводах, турист бросился ей на помощь, но животное напало на него.

Мужчина попытался убежать, споткнулся о шланг, упал и получил перелом руки.

До этого в Чехии бобер захватил частный пруд и напал на семью. Владелец вызвал полицию, а те, оценив серьезность ситуации, запросили помощь профессиональных пожарных. К моменту прибытия полицейских бобер сидел спокойно на берегу, где, вероятно, рыл нору. Однако при попытке пожарных поймать зверя он проявил агрессию и сбежал.

Ранее дерущиеся слоны затоптали туристку в сафари-парке.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!