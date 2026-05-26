Буйвол напал на россиянина на Гоа и сломал ему руку

В индийском штате Гоа буйволица напала на российского туриста, до этого животное дружило с мужчиной и даже заходило к нему в гости. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

41-летний россиянин приехал отдыхать на Гоа и снял домик. Рядом с жильем постоянно гуляла любопытная буйволица. Мужчина дал ей имя Гаврюша и начал угощал зверя фруктами. В один из дней Гаврюша застряла рогами в проводах, турист бросился ей на помощь, но животное напало на него.

Мужчина попытался убежать, споткнулся о шланг, упал и получил перелом руки.

