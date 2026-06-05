Унесенный в море мужчина неделю питался сырыми крабами и остался в живых

В Китае спасли 39-летнего туриста, который провел в море 7 дней и 6 ночей после того, как случайно упал в воду. Об этом HNTV.

Мужчина по фамилии Цинь приехал на остров Хайнань в качестве туриста. Вечером 27 мая его смыло в море у берегов Хайкоу. Цинь не смог вернуться на сушу и целую неделю провел в воде без спасательного снаряжения. Чтобы выжить, китаец питался только сырыми мелкими крабами, к концу пути у него начались галлюцинации из-за сильного истощения. Кроме того, его тело обгорело под палящим солнцем до гноя.

По словам Циня, четвертый и пятый дни оказались самыми трудными. До этого мужчина увидел проходящий паром, пытался подать знак, но его никто не заметил. Наконец, неподалеку от города Цяотоу в уезде Чэнмай, его спасли два рыбака. Сейчас Цинь находится в больнице и рассказывает журналистам о своем «фантастическом дрейфе».

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