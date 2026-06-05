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Общество

В Танзании заявили, что каждый четвертый человек будет африканцем к 2050 году

Президент Танзании: каждый четвертый человек в мире будет африканцем к 2050 году
Smatawayang/Shutterstock.FOTODOM

Президент Танзании Самия Сулуху Хассан сделала заявление о том, что к 2050 году каждый четвертый житель планеты будет африканцем. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru»

«К 2050 году каждый четвертый человек на этой планете будет африканцем. Африка останется единственным континентом на планете, который будет по-прежнему предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне», — подчеркнула она в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Хассан также добавила, что на территории Африки будут располагаться девять из двадцати самых быстрорастущих экономик мира, а численность среднего класса на континенте превысит миллиард человек.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня и является важным событием, на котором обсуждаются ключевые вопросы экономики и бизнеса.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Россия решила открыть посольства в четырех странах Африки.

 
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