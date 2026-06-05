Прокуратура Тверской области взяла на контроль расследование о массовом отравлении детей

В Тверской области возбудили уголовное дело после отравления детей в лагере

Прокуратура Тверской области взяла на контроль расследование дела о массовом заболевании детей в лагере «Зарница» Ржевского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что 4 июня текущего года 14 детей из «Зарницы» были доставлены в инфекционное отделение медучреждения.

В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований законодательства, в том числе при организации питания в детском лагере, добавили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Накануне Telegram-канал SHOT «ПРОВЕРКА» сообщил о массовом недомогании среди детей, отдыхавших в лагере «Зарница». Журналисты отмечают, что из-за большого количества заболевших местной больнице пришлось срочно привлечь дополнительных сотрудников, не находившихся на смене.

Сейчас всем детям оказывается необходимая медицинская помощь. Причины массового недомогания на данный момент официально не установлены.

До этого в Москве закрыли ресторан сети «Якитория» после истории с отравлением семьи. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Во время проверки специалисты обнаружили в ресторане на бульваре Дмитрия Донского неудовлетворительное состояние производственных помещений, холодильного и технологического оборудования. Также выяснилось, что сотрудников, работающих с продукцией, не осматривали ежедневно на наличие кожных и инфекционных заболеваний.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело о массовом отравлении детей в Новосибирске.