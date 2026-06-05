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Общество

В Ростовской области врача задержали по делу о смерти женщины во время родов

Врача задержали после смерти 27-летней роженицы в больнице Новочеркасска
Павел Львов/РИА «Новости»

В Новочеркасске задержали врача-анестезиолога после гибели 27-летней пациентки во время родов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) было возбуждено после смерти роженицы в одном из медицинских учреждений города.

В причастности к преступлению заподозрили одного из сотрудников роддома. Ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователи дадут оценку действиям всего медицинского персонала. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств.

До этого уфимка впала в кому во время родов и не выжила. У женщины по было двое детей, но пара решилась на третьего. После прошлой беременности она едва не ослепла, поэтому медики до родов приняли решение делать кесарево.

Ранее девушка родила в туалете больницы и бросила ребенка собакам.

 
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